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Trafik kazaları MOBESE kameralarında

6 saat önce

Sakarya ve Kocaeli'de meydana gelen bazı trafik kazaları, MOBESE kameralarınca görüntülendi.

Trafik kazaları MOBESE kameralarında, System.String[]

Sakarya ve Kocaeli'de meydana gelen bazı trafik kazaları, MOBESE kameralarınca görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığınca paylaşılan görüntülerde, Sakarya'da bir caddede ilerleyen hafif ticari aracın duramayarak önünde bekleyen otomobile hızla çarpması görülüyor.

Bir başka noktada meydana gelen kazada ise kavşakta sola doğru manevra yapmak isteyen yolcu minibüsü ile başka bir minibüsün çarpışması kameralara yansıyor.


Kocaeli'de trafik ışıklarında çarpışarak savrulan iki otomobilden birinin refüje çıkması, yine bir caddede ilerleyen okul taşıtının bir sokağa manevra yapmaya çalışan başka bir okul taşıtıyla çarpışarak geçiş için bekleyen otomobile vurması, MOBESE kameralarınca görüntülendi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 11:22 Kaynak: AA
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