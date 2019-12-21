Trafik kazaları MOBESE kameralarında - Son Dakika
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Trafik kazaları MOBESE kameralarında

6 saat önce

Burdur, İstanbul, Hatay ve Muş'ta meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı.

Burdur, İstanbul, Hatay ve Muş'ta meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilde MOBESE kameralarının kaydettiği trafik kazalarının görüntülerini paylaşmaya devam ediyor.

MOBESE kameralarına yansıyan görüntülere göre, Burdur'da bir tır, sürücüsünün trafik ışıklarına yaklaşırken hızını azaltmaması sonucu, kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere arkadan çarpıyor.

İstanbul'da "U" dönüşünün yasak olduğu yerden motosikletiyle karşı şeride geçmek isteyen bir sürücüye halk otobüsü arkadan çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve sürücüsü yerde metrelerce sürükleniyor.

Hatay'da, sürücüsü kırmızı ışık ihlali yapan bir otomobil, kavşaktan yola çıkan bir motosiklete yandan çarpıyor.

Muş'ta iki dikkatsiz sürücünün neden olduğu trafik kazasında ise bir kamyon, önüne kattığı bir otomobili yolda metrelerce sürüklüyor.

Görüntülerin sonunda, kazalara neden olan kural ihlallerine işaret edilerek, "Trafik kurallarına uysalardı, bu kazalar olmayabilirdi.", "Trafik ışıklarına uysalardı, bu kazalar olmayabilirdi.", "Hız kurallarına uysalardı, bu kazalar olmayabilirdi." uyarılarına yer verildi.

Trafik kazaları MOBESE kameralarında

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:40 Kaynak: AA
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