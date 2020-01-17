Trafik kazaları MOBESE kameralarında - Son Dakika
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Trafik kazaları MOBESE kameralarında

7 saat önce

Kocaeli, Sakarya ve Karabük'te farklı tarihlerde meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameralarınca kaydedildi.

Kocaeli, Sakarya ve Karabük'te farklı tarihlerde meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameralarınca kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kayıt altına alınan trafik kazalarını yayımladı.

İzmit'te Cedit Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarında 30 Ekim'de meydana gelen ve 3 kişinin yaralandığı trafik kazasının görüntülerinde, yokuş aşağı inen bir vincin devrilmesi ve trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarpma anı yer alıyor.

Kayıtlarda, kaza sırasında yolun karşısına geçmekte olan bir yayanın kazayı fark etmesiyle son anda çarpışmadan kurtulduğu görülüyor.

Sakarya'daki motosiklet kazaları kamerada

Yayımlanan görüntüler arasında Sakarya'da meydana gelen 4 kazanın kayıtları da yer alıyor.

Bu görüntülerde, yüksek hızla seyreden bir otomobilin duramayarak trafik ışıklarında bekleyen araca çarpması, yine yüksek hızla giden başka bir otomobilin aydınlatma direğine çarpma anı bulunuyor.

Farklı tarih ve yerlerde yaşanan motosiklet kazalarının da kameralar tarafından kaydedildiği görülüyor.

Kayıtlarda, Karabük'te yüksek hızla viraja giren bir otomobilin kontrolden çıkması üzerine iki yol arasındaki kanala düşme anı yer alıyor.

Trafik kazaları MOBESE kameralarında

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:11 Kaynak: AA
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