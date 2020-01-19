Trafik kazaları MOBESE kameralarında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trafik kazaları MOBESE kameralarında - Son Dakika

Trafik kazaları MOBESE kameralarında

7 saat önce

Van, Osmaniye, Muş, Rize ve Samsun'da meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı.

Van, Osmaniye, Muş, Rize ve Samsun'da meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilde MOBESE kameralarının kaydettiği trafik kazalarının görüntülerini paylaşmaya devam ediyor.

MOBESE kameralarına yansıyan görüntülere göre, Van'da kavşağa yaklaşan bir otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasından geçerek bir kamyonete arkadan hızla çarpıyor.

Osmaniye'de sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil, refüjü aşıp karşı şeride geçerek kamyonla çarpışıyor. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyon da karşı şeride geçerek duruyor.

Muş'ta bir kavşakta kırmızı ışık ihlali yapan otomobile bir başka otomobil yandan çarpıyor. Çarpan otomobilin sürücüsü, kazanın etkisiyle araçtan dışarı düşüyor.

Rize'de tali yolda ilerleyen bir otomobil, karşı şeritten gelen otomobille çarpışıyor.

Samsun'da ana yolda süratle ilerleyen bir otomobil, önce kontrolsüz bir şekilde yola çıkan araca daha sonra da yolun karşısına geçmek için yaya geçidinde bekleyen bir kişiye çarpıyor. Yaya, çarpmanın etkisiyle metrelerce ileriye fırlıyor.

Görüntülerin sonunda, kazalara neden olan kural ihlallerine işaret edilerek, "Trafik kurallarına uysalardı, bu kazalar olmayabilirdi.", "Trafik ışıklarına uysalardı, bu kazalar olmayabilirdi.", "Hız kurallarına uysalardı, bu kazalar olmayabilirdi." uyarılarına yer verildi.

Trafik kazaları MOBESE kameralarında

Osmaniye, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 11:11 Kaynak: AA
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