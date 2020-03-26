Trafik kazaları MOBESE kameralarında - Son Dakika

Trafik kazaları MOBESE kameralarında
6 saat önce
Afyonkarahisar'da meydana gelen bazı trafik kazaları, MOBESE kameralarınca görüntülendi.
Afyonkarahisar'da meydana gelen bazı trafik kazaları, MOBESE kameralarınca görüntülendi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığınca paylaşılan iki videonun ilkinde, çevre yolunda kırmızı ışıkta geçen hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması görülüyor.
Diğer videodaki kaza ise Maliye Kavşağı'nda, sola dönmek isteyen bir otomobilin, sol şeritte devam eden diğer otomobile arkadan çarpması yer alıyor.
Her iki kazada da maddi hasar meydana geliyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 02:50 Kaynak: AA
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