Trafik kazaları MOBESE kameralarında - Son Dakika

Bingöl, Ağrı, Samsun, Batman ve Kütahya'da meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, MOBESE kameralarının kaydettiği bazı trafik kazalarının görüntülerini paylaştı.

Görüntülere göre, Bingöl'de yolun sağ şeridinde ilerleyen bir otomobil, aynı şeritte seyreden otomobile arkadan çarpıyor.

Ağrı'da karşı şeritlerden gelen ve derenin üzerindeki köprüden geçmek isteyen iki otomobil çarpışıyor.

Samsun'da bir otomobil, trafik ışıklarında yavaşlayan iki otomobile arkadan çarparak duruyor.

Batman'da bir kamyon, aynı istikamette ilerleyen otomobili yol dışına çıkardıktan sonra devriliyor. Yan yatan kamyon, refüjdeki ağaçlara çarparak durabiliyor.

Kütahya'da kavşaktan dönen otomobil, refüje çarpacağını fark eden sürücüsü direksiyonu sağa kırınca başka bir araca çarpıyor. İki otomobil daha sonra yoldan çıkıyor.

Görüntülerin sonunda, kazalara neden olan kural ihlallerine işaret edilerek, "Trafik kurallarına uysalardı bu kazalar olmayabilirdi.", "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi.", "Hız kurallarına uysalardı bu kazalar olmayabilirdi." uyarılarına yer veriliyor.