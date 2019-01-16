Son Dakika Haberleri: Trafik Kazaları Mobese Kameralarında - Adana

Trafik Kazaları Mobese Kameralarında - Adana

2 saat önce

Adana, Hatay ve Osmaniye'de meydana gelen bazı trafik kazaları, MOBESE kameralarınca kaydedildi.

Adana, Hatay ve Osmaniye'de meydana gelen bazı trafik kazaları, MOBESE kameralarınca kaydedildi.

Emniyet müdürlükleri tarafından paylaşılan kayıtlarda, farklı tarihlerde meydana gelen kazalarının dikkatsizlik ve trafik kurallarına uyulmamasından kaynaklandığı görülüyor.

Kayıtlara göre, Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda bir otomobil, trafik ışıklarına uymayan motosikletliye çarpıyor, iki kişi yola savruluyor.

Hatay'ın Antakya ilçesinde ise kavşağa ters yönden giren otomobile, hafif ticari araç arkadan çarpıyor. Sürücüler kazadan yara almadan kurtuluyor.

Osmaniye'nin Adnan Menderes Bulvarı'nda ise otomobile arkadan çarpan bir motosiklet sürücüsü, refüjde bulunan uyarı levhasına çarparak karşı yola savruluyor. İki otomobilin arasından sürüklenerek geçen sürücü, şans eseri araçların altında kalmayarak kurtuluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:16 Kaynak: AA

Osmaniye, Adana, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sırtına Sobasını Bağladı ve Tablada Nohutlarını Sattı Kamyonetle Duvar Arasına Sıkışan Hırsıza İsyan Etti: Ne İşin Var Burada, Arabayı Mahvettin

Apartman Bahçesinde Cesedi Bulunan Kadının, Kanser Olduğunu Öğrenince İntihar Ettiği Ortaya Çıktı Komisyoncunun "Çin Kestanesi" İsyanı: Yerli ve Milli Kestanemizi Yemeliyiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 16:24:51. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trafik Kazaları Mobese Kameralarında - Adana
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]