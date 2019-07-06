Son Dakika Haberleri: Trafik kazaları MOBESE kameralarında - SAKARYA /
Son Dakika Güncel Haber

Trafik kazaları MOBESE kameralarında - SAKARYA /

26 dakika önce

Sakarya ve Kocaeli'de meydana gelen bazı trafik kazaları, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarınca görüntülendi.

Sakarya ve Kocaeli'de meydana gelen bazı trafik kazaları, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarınca görüntülendi.
Sakarya'da kaydedilen görüntülerde, D-100 kara yolunda, Ankara yönüne giden bir otomobilin, kırmızı ışık yanmasına rağmen Merkez Artvin Sanayisi'ne gitmeye çalışan bir otomobile çarpması yer alıyor.
Kocaeli'de de D-100 kara yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası görüntülere yansıyor.
Kazada, aynı yönde giden iki otomobille çarpışan özel halk otobüsünün refüjü aşarak karşı yöne devrilmesi, bu sırada bu yönden gelen kamyonetle çarpışması, başka otomobilin ise önündeki kamyonete çarpması görülüyor.
Kazada otomobillerden birinin takla atması da kayıtlara yansıdı.
Trafik kazaları MOBESE kameralarında - SAKARYA /
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 01:46 Kaynak: AA
Kocaeli, Sakarya, Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'li isimden Melih Gökçek iddiası: Belediyenin kamera sistemini evine yerleştirmiş Paten kayarken dengesini kaybeden çocuğun parmağına demir korkuluk saplandı Efsane Ekspres 8 yıl sonra İstanbul'a sefer yaptı Mansur Yavaş'ın talimatıyla Ankara'da BELKO Vitamin Büfeleri yeniden hizmete girdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 14:13:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trafik kazaları MOBESE kameralarında - SAKARYA /
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]