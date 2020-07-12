Trafik kazaları MOBESE kameralarında - SAKARYA/KOCAELİ/

Sakarya, Kocaeli ve Bartın'da meydana gelen bazı trafik kazaları, MOBESE kameralarınca görüntülendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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