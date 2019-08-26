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Trafik kazaları MOBESE'ye yansıdı

1 saat önce

Trafik kazaları MOBESE'ye yansıdı Kavşaklara dikkatsiz giren sürücülere kazalara neden oldu Kaza sonrası sürücü diğer sürücüyü tokatladı araya vatandaşlar girdiERZURUM - Erzurum'da son bir ay içerisinde yaşanan trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı.

Trafik kazaları MOBESE'ye yansıdı

Kavşaklara dikkatsiz giren sürücülere kazalara neden oldu

Kaza sonrası sürücü diğer sürücüyü tokatladı araya vatandaşlar girdi

ERZURUM - Erzurum'da son bir ay içerisinde yaşanan trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı.

Trafik ışıklarına uyulmaması ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazalarının büyük bir bölümü kavşaklarda yaşandı. Kavşağa süratli ve dikkatsizce giren sürücüler kazalara neden olurken, kaza sonrası sürücülerin tartışması ise yine kameralara an be an yansıdı.

Gazino kavşağında meydana gelen trafik kazasında ise kavşaktan yola çıkan sürücü yolu karşıdan karşıla geçen yayayı fark edemeyince yaya araç altına kaldı. Kazalar sonrası vatandaşlar sürücülere yardıma koşmaları da kameralara yansıyan diğer bir detay oldu.

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:35 Kaynak: İHA
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