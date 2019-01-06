Son Dakika Haberleri: Trafik Kazaları Şehir Polis Kameralarına Yansıdı

Trafik Kazaları Şehir Polis Kameralarına Yansıdı

8 dakika önce

Karabük'te yaklaşık 2 ay önce meydana gelen trafik kazasının görüntüleri şehir polis kameralarına yansıdı.

Trafik Kazaları Şehir Polis Kameralarına Yansıdı, System.String[]
Karabük'te yaklaşık 2 ay önce meydana gelen trafik kazasının görüntüleri şehir polis kameralarına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), meydana gelen trafik kazalarının şehir polis kameralarına yansıyan görüntülerini paylaştı. Karabük'te yaşanan iki farklı görüntülerde kazaların dikkatsizlik, kavşakta geçiş üstünlüğünün ihlali, nedenlerinin yaşandığı gözler önüne serildi.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana gelen trafik kazasından hastaneden çıkıp kavşağa girmeye çalışan bir otomobil yukarıdan gelen başka bir otomobile çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil kaldırıma çarparak yan yatıyor.

Bir başka görüntüde ise 5000 Evler semtinde rampa aşağıya ilerleyen cipe kavşağa hızla yanaşan bir otomobil çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle savrulan cip defalarca takla atarak ters dönmesi görüntülere yansıyor.

Mydana gelen her iki kazada ise şans eseri ölen olmazken, 3 kişi hafif şekilde yaralandı. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:39 Kaynak: İHA

Polis, Karabük, Güncel
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