Trafik kazalarına bağlı can kaybı bu Ramazan Bayramı'nda yüzde 61 düştü - Son Dakika
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Trafik kazalarına bağlı can kaybı bu Ramazan Bayramı'nda yüzde 61 düştü

05.05.2022 11:22
Trafik kazalarına bağlı can kaybı bu Ramazan Bayramı'nda yüzde 61 düştü

İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma birimlerince bu yıl Ramazan Bayramı'nda alınan yoğun trafik tedbirleri ve "Bayramınız Kemerli Olsun" kampanyası neticesinde geçen yıllara oranla ölümlü trafik kazalarında düşüş yaşandı.

İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma birimlerince bu yıl Ramazan Bayramı'nda alınan yoğun trafik tedbirleri ve "Bayramınız Kemerli Olsun" kampanyası neticesinde geçen yıllara oranla ölümlü trafik kazalarında düşüş yaşandı.

Son 10 yılda bayram tatil süresi 5 gün olan Ramazan Bayramı tatilleri kıyaslandığında bu yıl kaza sayısında yüzde 37, ölümlü kazalarda yüzde 55, kazalara bağlı can kaybı sayısında yüzde 61, yaralı sayısında ise yüzde 47 azalış görüldü. 30 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasındaki 5 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 18 ilde 27 ölümlü trafik kazasında 30 can kaybı yaşandı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bayram tatili sona ermesine rağmen emniyet ve jandarma ekiplerimiz hafta sonuna kadar denetimlerine devam edecek. Güvenli trafik için vatandaşlarımızdan yasal hız sınırına uymalarını, seyir halindeyken cep telefonu kullanmamalarını rica ediyoruz. Bayramınız Kemerli Olsun" ifadelerine yer verildi.

(Ali Nargüner/İHA)

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Bayramda kazalara bağlı can kaybı yüzde 61 azaldı Bayramda kazalara bağlı can kaybı yüzde 61 azaldı Son dakika haberi: Bakan Soylu: 'Geçen bayramlara göre trafik kazalarında can kaybı oranı yüzde 61 azaldı' Son dakika haberi: Bakan Soylu: 'Geçen bayramlara göre trafik kazalarında can kaybı oranı yüzde 61 azaldı'

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Trafik kazalarına bağlı can kaybı bu Ramazan Bayramı'nda yüzde 61 düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trafik kazalarına bağlı can kaybı bu Ramazan Bayramı'nda yüzde 61 düştü - Son Dakika
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