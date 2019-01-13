Son Dakika Haberleri: Trafik Kazalarına Dikkati Çekmek İçin Eylem Yaptılar

Trafik Kazalarına Dikkati Çekmek İçin Eylem Yaptılar

1 saat önce

Eskişehir-Alpu, Beylikova, Mihalıççık Karayolları İyileştirme Platformu üyeleri, Eskişehir-Alpu kara yolundaki trafik kazalarına dikkati çekmek amacıyla eylem yaptı.

Trafik Kazalarına Dikkati Çekmek İçin Eylem Yaptılar, System.String[]
Eskişehir- Alpu, Beylikova, Mihalıççık Karayolları İyileştirme Platformu üyeleri, Eskişehir-Alpu kara yolundaki trafik kazalarına dikkati çekmek amacıyla eylem yaptı.

Platform Sözcüsü Hüseyin Güven, Gündoğdu Mahallesi'ndeki Alpu kara yolunun 1. kilometresinde bir araya gelen grup adına yaptığı açıklamada, Alpu, Bozan, Osmaniye, Mihalıççık, Beylikova ve Yunusemre'yi Eskişehir'e bağlayan ve oldukça yoğun araç trafiğinin olduğu yolda neredeyse her ay ölümlü ve ağır hasarlı kazaların yaşandığını söyledi.

Kazalarda birçok insanın hayatını kaybettiğini belirten Güven, şunları kaydetti:

"Yıllarca bizi sevdiklerimizden ayıran, yüzlerce çocuğu öksüz, yetim bırakan yoldur burası. Ölüm yoluna dönen bu yol üzerinde 2013-2017 yıllarında 214 kaza meydana gelmiştir. Alpu, Bozan, Osmaniye, Mihalıççık, Beylikova ve Yunusemre'yi Eskişehir'e bağlayan ve oldukça yoğun araç trafiğinin yaşandığı bu yolda neredeyse her ay ölümlü ve ağır hasarlı kazalar yaşanmaktadır.

Artık bu ölüm yolunda bir can kaybına dahi tahammülümüz kalmamıştır."

Basın açıklamasına CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu ile çok sayıda kişi katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 04:50 Kaynak: AA

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