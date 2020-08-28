Trafik kazalarında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı - BURSA - Son Dakika

Bursa'nın Orhaneli ve İznik ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Ukrayna uyruklu Mykola Lavrinenko yönetimindeki AA 3709 HO plakalı 40 ton üzüm yüklü tır, İznik- Yenişehir kara yolu kırsal Derbent Mahallesi mevkisinde çelik bariyerleri kırarak 15 metrelik uçuruma devrildi.
İtfaiye ekipleri, kazada yaralanan sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı.
İznik Devlet Hastanesine kaldırılan Lavrinenko, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 16:29 - Kaynak: AA
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