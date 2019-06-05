Son Dakika Haberleri: Trafik kazalarında 50 kişi hayatını kaybetti
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Trafik kazalarında 50 kişi hayatını kaybetti

1 saat önce

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğunun başladığı 31 Mayıs Cuma gününden bu yana yurt genelinde 50 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti, 409 kişi yaralandı.

Trafik kazalarında 50 kişi hayatını kaybetti, System.String[]
Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğunun başladığı 31 Mayıs Cuma gününden bu yana yurt genelinde 50 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti, 409 kişi yaralandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 04:48 
Ramazan Bayramı, Ekonomi
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