Trafik kazalarında 50 kişi hayatını kaybetti
1 saat önce
Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğunun başladığı 31 Mayıs Cuma gününden bu yana yurt genelinde 50 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti, 409 kişi yaralandı.
Ramazan Bayramı
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 04:48
tatili dolayısıyla trafik yoğunluğunun başladığı 31 Mayıs Cuma gününden bu yana yurt genelinde 50 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti, 409 kişi yaralandı.
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