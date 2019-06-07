Trafik kazalarında 52 kişi hayatını kaybetti
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram tatilinin 6 gününde 52 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini bildirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 11:45 Kaynak: AA
, bayram tatilinin 6 gününde 52 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini bildirdi. İçişleri Bakanı Soylu
, Twitter
hesabında paylaştığı mesajda Ramazan Bayramı
tatilinin 6 gününde trafik kazalarında 52 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Son 10 yılın ortalamasına göre bayram tatili trafik kazası ölümlerinde düşüşün yüzde 56 olduğunu belirten Soylu, paylaşımında, "Lütfen dikkat, dönüşünüz de bayram olsun" ifadelerine yer verdi.
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