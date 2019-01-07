Trafik Kazalarında Büyük Gerileme

2018 yılının son çeyreğinde karayollarına ilişkin alınan tedbirler sonucunda trafik kazası sayısı yüzde 26,7 azaldı. Trafik kazalarında olay yerinde hayatını kaybedenlerin sayısı yüzde 30, yaralı sayısı ise yüzde 11,6'ya düştü.
Geçtiğimiz yıl, trafiğe çıkan araç sayısının artmasına rağmen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası sayıları azaldı. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 2018'in son iki ayında ölümlü trafik kazası sayısının yüzde 26,7, yaralanmalı trafik kazası sayısının yüzde 10,5 oranında azaldığı ifade edildi. Trafik kazalarında olay yerinde hayatını kaybedenlerin sayısında yüzde 30, yaralı sayısında ise yüzde 11,6'lık bir düşüş yaşandığı aktarıldı. Yapılan yazılı açıklamada, 2018 Kasım- Aralık
ayında 100 bin araca düşen ölümlü kaza sayısındaki azalışın yüzde 28 olduğu kaydedildi. Açıklamada, Kasım ve Aralık ayında araç artışında yüzde 2,9'luk bir artış yaşanmasına rağmen, alınan trafik önlemleri sayesinde ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası sayısının azaldığı vurgulandı. 2018 Kasım ve Aralık aylarına göre, 2017 Kasım ve Aralık ayları karşılaştırılmasında; ölümlü trafik kazası sayısı yüzde 26,7, yaralanmalı trafik kazası sayısı yüzde 10,5 azalırken, olay yerinde hayatını kaybedenlerin sayısı yüzde 30, yaralı sayısı ise yüzde 11,6 azaldığı bilgileri yer aldı.
ARAÇ SAYISI YÜZDE 3.2 ARTTI Ayrıca 2018 yılının Kasım ayında, 2017 yılının Kasım ayına göre trafikteki araç sayısında yüzde 3,2'lik bir artış görüldüğü ifade edildi. Trafikteki bu artışa rağmen, ölümlü trafik kazası sayısında yüzde 29,4, olay yerinde hayatını kaybeden sayısında yüzde 27,6, yaralanmalı trafik kazası sayısında yüzde 7,6, yaralı sayısında ise yüzde 10,1 azalış sağlandığı bilgisi aktarıldı. 2018 Aralık ayında ise 100 bin araca düşen ölümlü trafik kazası sayısında yüzde 25,3, ölü sayısında yüzde 34,5 düşüş görüldüğü belirtildi. 100 bin araca düşen ölümlü trafik kazalarında, 2017-2018 Kasım ve Aralık ayları karşılaştırıldığında, ölümlü kaza sayısı yüzde 28, ölü sayısı yüzde 32 şeklinde azaldığı bildirildi.
(İHA)