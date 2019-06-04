Trafik kazalarında can kaybı yüzde 61 azaldı
53 dakika önce
İçişleri Bakanlığından, alınan tedbirlerle bayram tatilinin ilk 3 gününde önceki dönemlere oranla trafik kazalarında can kaybının yüzde 61 azaldığı bildirildi.
İçişleri Bakanlığından, alınan tedbirlerle bayram tatilinin ilk 3 gününde önceki dönemlere oranla trafik kazalarında can kaybının yüzde 61 azaldığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 03:03
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