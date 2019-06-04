Son Dakika Haberleri: Trafik kazalarında can kaybı yüzde 61 azaldı
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Trafik kazalarında can kaybı yüzde 61 azaldı

53 dakika önce

İçişleri Bakanlığından, alınan tedbirlerle bayram tatilinin ilk 3 gününde önceki dönemlere oranla trafik kazalarında can kaybının yüzde 61 azaldığı bildirildi.

Trafik kazalarında can kaybı yüzde 61 azaldı, System.String[]
İçişleri Bakanlığından, alınan tedbirlerle bayram tatilinin ilk 3 gününde önceki dönemlere oranla trafik kazalarında can kaybının yüzde 61 azaldığı bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 03:03 
Ekonomi
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