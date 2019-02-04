Son Dakika Haberleri: Trafik kazalarında ölü sayısı azaldı

Trafik kazalarında ölü sayısı azaldı

14 dakika önce

İçişleri Bakanlığı, ocak ayında meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısının, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 36,5 azaldığını bildirdi.

Trafik kazalarında ölü sayısı azaldı, System.String[]
İçişleri Bakanlığı, ocak ayında meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısının, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 36,5 azaldığını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:57 

İçişleri Bakanlığı, Ekonomi
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