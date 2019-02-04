Trafik kazalarında ölü sayısı azaldı
14 dakika önce
İçişleri Bakanlığı, ocak ayında meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısının, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 36,5 azaldığını bildirdi.
İçişleri Bakanlığı, ocak ayında meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısının, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 36,5 azaldığını bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:57
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