Trafik kazalarında ölü sayısı azaldı

İçişleri Bakanlığı, ocak ayında meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısının, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 36,5 azaldığını bildirdi.

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