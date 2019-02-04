Son Dakika Haberleri: Trafik Kazalarında Ölü Sayısı Yüzde 36,5 Azaldı

Trafik Kazalarında Ölü Sayısı Yüzde 36,5 Azaldı

5 dakika önce

İçişleri Bakanlığından, ocak ayında meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,5 azaldığı bildirildi.

Trafik Kazalarında Ölü Sayısı Yüzde 36,5 Azaldı, System.String[]
İçişleri Bakanlığından, ocak ayında meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,5 azaldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, geçen ay 130'u ölümlü olmak üzere 10 bin 800 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 160 kişi hayatını kaybederken 17 bin 520 kişi yaralandı.

Geçen yıl ocak ayında 183'ü ölümlü olmak üzere 12 bin 426 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 252 kişinin hayatını kaybettiği, 20 bin 420 kişinin yaralandığı kayıtlara geçti.

İki yılın aynı dönemleri karşılaştırıldığında bu yıl ölümlü-yaralanmalı kaza sayısında yüzde 13,1, ölümlü kaza sayısında yüzde 29, yaralanmalı kaza sayısında 12,8, ölü sayısında 36,5, yaralı sayısında ise 14,2 oranında azalma meydana geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:03 Kaynak: AA

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