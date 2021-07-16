Trafik Kazalarını Önlemek Amacıyla İl Genelinde Güvenlik Önlemleri Alındı

İlimizde Vali Seddar Yavuz başkanlığında "Trafik Kazalarını Önleme Planı" ve "Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri" toplantısı ilgili paydaşların katılımlarıyla gerçekleştirildi. Toplantıda; yapılacak denetim çalışmalarına ilişkin yol haritası belirlendi.

Toplantıya; Vali Yardımcısı Dursun Balaban, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ümit İlbayı, ilgili kurum müdürleri, emniyet müdürlüğü ve jandarma komutanlığı trafik şube yetkilileri katıldı.

Trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının %50 azaltılması, 2050'de "sıfır can kaybı" hedefine yönelik Türkiye Genelinde "Yol Ver Hayata" kampanyası kapsamında İçişleri Bakanlığımız tarafından Valiliğimize gönderilen kısa, orta ve uzun vadeli planları içeren "Trafik Kazalarını Önleme Planı", "Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri" ve "Motosiklet Kazalarını Önleme" genelgeleri doğrultusunda çalışmalar başlatılmıştır.

Bu bağlamda bugün Vali Seddar Yavuz başkanlığında Emniyet/Jandarma trafik sorumluluk alanında Kurban Bayramı tatilini de içine alacak şekilde; polis, jandarma, ulaştırma, belediye, sağlık, milli eğitim, tarım ve orman ile ilgili diğer birim temsilcilerinden oluşan komisyon oluşturuldu.

Vali Yavuz başkanlığında oluşturulan komisyon üyeleri ; "aşırı hızla mücadele", "emniyet kemeri ve kask kullanımı", "yaya önceliği", "motosiklet/motorlu bisiklet kullanımı" ve "cep telefonu kullanımı" gibi konular sebebiyle meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının azaltılmasına yönelik il genelinde güvenliğin arttırılması amacıyla çalışmalarına başladı.

Trafik Kazası Sayısını Azaltalım İstiyoruz

Toplantıda konuşan Vali Yavuz: "Biliyorsunuz dünyadaki en büyük sorunlardan bir tanesi trafik kazaları ve buna bağlı olarak can ve mal kayıplarıdır. Bu yüzden biz de istiyoruz ki; Trafik kazası sayısını ve en önemlisi de Trafik kazalarına bağlı gerçekleşen ölümleri azaltalım. Bunun için yoğun denetimler yapıyoruz.

Bayram Süresince 131 Ekip 248 Personelle Sahadayız

Kurban Bayramı nedeniyle ilimizde vatandaşlarımızın bayramı huzur ve güven içinde geçirmeleri, kamu hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi ve vatandaşlarımızın istek ve şikayetlerinin zamanında değerlendirilmesi amacıyla Valiliğimiz koordinasyonunda gerekli bütün tedbirler alınmış olup, Trafik kazalarını önleme planlarımız kapsamında Polis ve Jandarma sorumluluk bölgelerinde bayram süresince ana arterler dahil olmak üzere ilimizin farklı noktalarında 131 ekip 248 trafik personeli ile aralıksız hizmet verilecektir. Mesai mefhumu gözetmeksizin büyük fedakarlıklarla görev yapan emniyet müdürümüze ve emniyet çalışanlarımıza, jandarma komutanımız ve personeline, sağlık çalışanlarımıza ve diğer kamu çalışanlarımıza çok teşekkür ederim.

AŞI'da İstediğimiz Noktada Değiliz

Kocaeli olarak pek çok alanda iyiyiz diyen Vali Yavuz, aşılama çalışmalarında istenilen noktada olmadıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Standardı çok yüksek bir şehir burası ama aşılamada istediğimiz noktaya henüz gelemedik ama geleceğiz. Vaka sayıları düşmüştü, şimdi tekrardan yükselmeye başladı. Bugün itibariyle 1 milyon 446 bin doz aşı yapılmış ve bizim hedefimiz ise 1 milyon 488 bin aşı'dır. Bu aşı konusunu daha dikkatli bir şekilde çalışalım, aşı olunması noktasında olabildiğince ikna çalışmalarına devam edelim. Temennimiz bir an önce aşılama hedefine ulaşarak, pandemiyi gündemimizden çıkarmaktır. "

Covid-19 pandemisi ile olan mücadelemiz devam ediyor diyen Vali Yavuz; "Sevdiklerimizle aramıza kapanamaz mesafelerin girmemesi için bayram ziyaretlerimizde Temizlik, Maske, Mesafeye dikkat edilmesini; özellikle bu ziyaretler için yapılacak yolculuklarda trafik kurallarına uyulması gerektiğini" belirtti.

Kurumların sunumları ile devam eden toplantıda; yapılacak denetim çalışmalarına ilişkin yol haritası belirlenerek, kararlar alındı.