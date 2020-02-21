Trafik kazalarının önlenmesine yönelik toplantı düzenlendi - Son Dakika
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Trafik kazalarının önlenmesine yönelik toplantı düzenlendi

7 saat önce

Batman'da trafik kazalarının önlenmesine yönelik toplantı düzenlendi.

Batman'da trafik kazalarının önlenmesine yönelik toplantı düzenlendi.

Vali Hulusi Şahin, Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, Türkiye genelinde 81 ilde farkındalık oluşturmak amacıyla kara yollarındaki güvenlik tedbirleriyle ilgili önemli bir toplantıda bir araya geldiklerini belirtti.

Kazalar olmadan trafik hizmetlerini sağlamayı esas edindiklerini kaydeden Şahin, şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin sağlıklı bir hizmet sunmaları konusundaki çalışmaları masaya yatıracaklarını bildirdi.

Tüm paydaşlarla daha güvenilir yolcu taşımacılığını nasıl yapabileceğini değerlendireceklerini ifade eden Şahin, "Telafisi olmayan büyük kazalar geçmişte yaşandı. Çok sayıda vatandaşımızı trafik kazalarında kaybettik. Canımız yandı. Bunların yaşanmasını istemiyoruz. Dolayısıyla yolcu taşımacılığı bizim çok hassas ve üzerinde durmamız gereken bir konudur." dedi.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Milli Eğitim İl Müdürü Mahmut Kurtaran, Batman Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Raşit Yaşar ve otobüs firma yetkilileri katıldı.

Trafik kazalarının önlenmesine yönelik toplantı düzenlendi

Türkiye, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:58 Kaynak: AA
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