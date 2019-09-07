Trafik kazalarının yüzde 90'ı sürücü kusurlarından kaynaklı

Polis Akademisi Başkanlığınca hazırlanan "Trafik Kaza ve Denetim İstatistikleri Raporu" son 10 yılda meydana gelen trafik kazalarının yaklaşık yüzde 90'ının sürücü kusurlarından kaynaklandığını ortaya koydu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla dün tanıtılan "Trafik Kaza ve Denetim İstatistikleri Raporu" Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesinde yayımlandı.

Rapora göre, 2009-2018 yıllarını kapsayan son 10 yılda meydana gelen trafik kazalarının yüzde 13,10'u ölüm ya da yaralanmayla sonuçlandı.

Söz konusu trafik kazalarının yüzde 89,39'u sürücü, yüzde 8,91'i yaya, yüzde 0,75'i yol, yüzde 0,48'i taşıt ve yüzde 0,46'sı yolcu kusurlarından kaynaklandı.

Sürücü kusurları arasında araç hızını şartlara uydurmamak, kavşaklarda geçiş önceliğine ve manevraları düzenleyen genel şartlara uymamak öne çıktı.

Araç sayısı arttı, ölü sayısı azaldı

Trafigˆe kayıtlı araç sayısı, 2009'da 14 milyon 316 bin 700 iken 2018'de yüzde 59,72 artarak 22 milyon 865 bin 921'e yükseldi.

Buna rağmen 2009'da trafik kazalarında kaza yerinde ölüm sayısı 4 bin 324 iken, 2018'de yüzde 22,11 azalarak 3 bin 368'e geriledi.

2009'da meydana gelen trafik kazalarının yüzde 52,40'ına otomobil, yüzde 13,68'ine motosiklet, yüzde 6,91'ine kamyonlar karıştı.

Geçen yıl ise trafik kazalarının yüzde 53,23'ü otomobil, yüzde 15,48'i motosiklet ve yüzde 4,78'i kamyonlar tarafından yapıldı. Diğer kazalara ise motosiklet, otobüs ve minibüsler karıştı.

Geçen yıl trafik kazalarına bağlı ölümlerin, yüzde 50,46'sı kaza yerinde, yüzde 49,54'ü kaza sonrasında yaşandı.

En çok kaza yaz aylarında

2018'de meydana gelen trafik kazalarından kaynaklı ölümlerin yaz aylarında arttığı tespit edildi. Haziran, temmuz ve ağustos aylarındaki trafik kazalarında, bin 885 kişi hayatını kaybetti.

En çok kazaların yaşandığı günler ise pazartesi, cuma ve cumartesi olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu kazaların, yüzde 60,78'i gündüz, yüzde 36,22'si gece ve yüzde 2,99'u alacakaranlıkta meydana geldi.

Geçen yıl trafik kazalarının yüzde 9'u sadece I·stanbul'da, yüzde 7'si Ege, yüzde 17'si ise Akdeniz Bölgesi'nde yaşandı.

Yıllık ortalama 23 milyon araç ve sürücü denetlendi

2009-2018 yıllarında her yıl ortalama 23 milyon 269 bin 184 sürücü ve araç denetlendi.

Denetimlerin yüzde 40'ı emniyet kemeri kullanımı, yüzde 20'si yük taşıyan araç ve sürücüler ve yüzde 16'sı alkol etkisinde araç kullanan sürücülere yönelik yapıldı.

Son iki yılın ilk 5 aylarının kıyaslaması

Raporda, 2018 ve 2019 yıllarının ilk 5 ayında meydana gelen trafik kazalarına ait istatistiklere de yer verildi.

Buna göre, geçen sene 1 Ocak-31 Mayıs'ta ülke genelinde 972 ölümlü trafik kazası meydana geldi.

Bu yılın aynı döneminde ise alınan tedbirler ve yapılan denetimler sayesinde ölümlü trafik kazası yüzde 30,7 azalarak 674'e olarak kayıtlara geçti.

Bu yılın 5 aylık döneminde meydana gelen yaralanmalı trafik kazası, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,92 azaldı.

Geçen yıl meydana gelen trafik kazalarında, bin 264 kişi hayatını kaybederken bu yıl hayatını kaybeden kişi sayısı 794'e geriledi. Yaralanan kişi sayısı da 112 bin 889'dan 97 bin 773'e düştü.