Trafik kazalarıyla değişen hayatlar anlatıldı - Son Dakika

Kepez Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen 'Engelsiz Trafik' konulu panelde engelli bireyler geçirdikleri trafik kazası sonucu bir anda değişen hayat hikayelerini anlattılar.



Kepez Belediyesi, trafik kuralları hakkında farkındalık oluşturmak için 'Engelsiz Trafik' konulu panel düzenledi. Kepez Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi'nin katkıları, Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfı, İl Emniyet Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen panelde, trafik kazası sonucu değişen hayatlar anlatıldı. Panelin konuşmacıları da, geçirdikleri trafik kazası sonucu yaşamları bir anda değişen engelli bireyler oldu. Nasıl kaza geçirdiklerini, iyileşme süreçlerini ve yaşadıkları duygu yüklü anları dinleyicilerle paylaştılar.



Panelde, kasksız olarak bindiği motosikletle geçirdiği kaza sonucu yatağa bağımlı yaşamını sürdüren Doğukan Erçağ Kuşlar'ın yaşam öyküsünü annesi Tuğel Karabağ ve kardeşi Doğuçay Erkut Kuşlar, anlattı. Sait Altınbilek'te direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada emniyet kemeri takmadığı için başını cama çarpması sonucu görme yetisini kaybettiğini, karşı yönden gelen aracın çarpması sonucu beyin kanaması geçiren Hamdullah Eliş de kaza anını ve sonrasını dinleyicilerle paylaştı. Kasksız bindiği motosikletle kaza geçirmesi sonucu yaşamını tekerlekli sandalyede sürdüren Milli yüzücü Burak Altun'da yaşadıklarını konuklara anlattı.



'Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var'



'Engelsiz Trafik' konulu panelde, İl Emniyet Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli trafik eğiticisi polis memuru Erdinç Akman tarafından trafik bilgilendirme eğitimi verildi. Dikkat edilmesi gereken trafik kurallarının anlatıldığı panelde, emniyet kemeri kullanılması, yaya olarak cep telefonu ve müzik çalar kullanılmaması, karşıya geçişlerde yaya ve okul geçitlerinin kullanılması, bisiklet ve paten kullanımının bisiklet yollarından yapılması ve mutlaka kask, eldiven, dizlik, dirseklik gibi güvenlik ekipmanlarının kullanılması konusunda uyarılarda bulunuldu. 'Ölümle Tokalaşma, Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var' projesi kapsamında yürütülen faaliyetler de katılımcılara anlatıldı. - ANTALYA