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Trafik kazası 1 ağır yaralı

1 saat önce

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

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Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza Kayseri - Malatya karayolu Sivas'ın Gürün ilçesi geçişinde meydana geldi. Kazada Malatya'dan Kayseri istikametine gitmekte olan R.B. yönetiminde ki 38 GJ 714 plakalı kamyon önünden aynı istikamette seyretmekte olan başka bir kamyona arkadan çarptı. Kazada kamyonda sıkışan R.B. Gürün Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile güçlükle çıkartıldı. Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının tedavisi sürüyor. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Sivas, Gürün, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:45 Kaynak: İHA
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