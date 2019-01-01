Son Dakika Haberleri: Trafik Kazası: 1'i Ağır 4 Yaralı

Trafik Kazası: 1'i Ağır 4 Yaralı

1 saat önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden Çığcık köyü istikametine giden Volkan Demirci idaresindeki 80 AY 250 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Efraim Pektuzlu idaresindeki 80 KK 839 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan Çiğdem Pektuzlu ve Muhammet El Mustafa yaralandı. Araç içinde sıkışan Efraim Pektuzlu, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Kadirli Devlet ve Özel 7 Mart hastanelerine kaldırıldı. Efraim Pektuzlu'nun durumunun ağır olduğu belirtildi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:24 Kaynak: AA

Osmaniye, Kadirli, Güncel
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