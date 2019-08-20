Trafik kazası 1'i ağır 4 yaralı
1 saat önce
Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Sivas Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 08:02 Kaynak: İHA
'ın Gürün
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Kayseri-Mayatya karayolu Sivas'ın Gürün ilçesi İncesu
mevkisinde meydana geldi. Kazada A.Y. (45) yönetiminde ki 16 LB 618 yönetimindeki otomobil yoldan çıkarak takla attı. Aracın sürücüsü A.Y., aynı araçta bulunan Z.Y.(19), B.Y.(29) F.Y.(54) yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Gürün Devlet hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan F.Y. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS
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