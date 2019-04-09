Son Dakika Haberleri: Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

46 dakika önce

Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Van'ın Erciş Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Oğuz Berktaş yönetimindeki 16 ZP 996 plakalı otomobil, yol levhasına ardından petrol istasyonu istinat duvarına çarptı.

Kazada, sürücü Berktaş olay yerinde hayatını kaybetti, ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:39 Kaynak: AA
Devlet Hastanesi, Diyarbakır, Güncel
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