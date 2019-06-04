Son Dakika Haberleri: Trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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Trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

50 dakika önce

Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ö.C. idaresindeki 34 NK 2515 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hafik- Doğanşar kara yolunun Özen köyü yakınlarında yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.
Kazada sürücünün eşi G.C, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Hafik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 03:05 Kaynak: AA
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