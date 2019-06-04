Trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
50 dakika önce
Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 03:05 Kaynak: AA
'ta otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ö.C. idaresindeki 34 NK 2515 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hafik- Doğanşar
kara yolunun Özen köyü yakınlarında yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.
Kazada sürücünün eşi G.C, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis
ekiplerince Hafik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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