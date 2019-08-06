Trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
1 saat önce
Kırklareli'nde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kırklareli Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:03 Kaynak: AA
'nde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Mehmet Ülgen (78) yönetimindeki 39 AR 148 plakalı otomobil, Çukurpınar köyü Layko Bayırı mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü Ülgen hayatını kaybetti, araçtaki Rahmi Kay yaralandı.
Kay, 112 Acil Servis
ekiplerince Kırklareli Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Ülgen'in cesedi incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.
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