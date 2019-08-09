Trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
1 saat önce
Kaza yerinden detaylar Kazaya karışan araçlardan detaylar İtfaiye aracından detay SİVAS - Sivas'ın Gökova ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:59 Kaynak: AA
Kaza yerinden detaylar
Kazaya karışan araçlardan detaylar İtfaiye
aracından detay SİVAS - Sivas
'ın Gökova
ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
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