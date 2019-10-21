Son Dakika Haberleri: Trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika Güncel Trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

42 dakika önce

Gaziantep'in Araban ilçesinde arızalanan arabasını kontrol için aracından inen sürücü, başka bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Gaziantep'in Araban ilçesinde arızalanan arabasını kontrol için aracından inen sürücü, başka bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Hasan Avcı idaresindeki 27 P 8717 plakalı otomobil, Gaziantep- Adıyaman kara yolunda seyir halindeyken Dağdancık mevkisinde arızalandı.

Yol kenarına park ettiği arabasından kontrol için inen Avcı ve aracına, Emrullah B. idaresindeki 02 AAJ 616 plakalı otomobil çarptı. Kazada Avcı olay yerinde hayatını kaybetti, Emrullah B. de yaralandı.

Yaralanan Emrullah B. ambulansla Araban Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep, Adıyaman, Araban, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:37 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Direksiyon başında uyuyakalan sürücü, otomobiliyle 2 kişiye çarptı
Adres sormak için kamyondan inen sürücü hayatını kaybetti Amerikan televizyonu, askerlerinin taşlandığı görüntüyü "Maskaralık" olarak servis etti Afganistan'da Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri çatıştı: 20 kişi hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 13:20:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]