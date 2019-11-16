Son Dakika Haberleri: Trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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Trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

Düzce'de servis midibüsüne çarpan motosiklette bulunan 1 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Düzce'de servis midibüsüne çarpan motosiklette bulunan 1 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Kaza anı yol kenarında bulunan bir iş yeri kamerasınca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Yusuf Yetimgüler idaresindeki 34 KN 8444 plakalı motosiklet, D-100 yolu Doğanlı köyü mevkisinde kavşakta manevra yapan C.E. yönetimindeki 81 S 1016 plakalı midibüse çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ve araçta bulunan Ö.Ç, yola savrularak yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve uygulama hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Yusuf Yetimgüler, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yetimgülerin cesedi aynı hastanenin morguna kaldırılırken, diğer yaralı Ö.Ç'nin de hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan kaza anı yol kenarında bulunan bir tesisin güvenlik kamerasıca görüntülendi. Kamera görüntülerinde minibüsün kavşakta manevra yaptığı sırada arkadan gelen motosikletin hızla gelerek çarpışma anı yer alıyor.

Trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Doğanlı, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:04 Kaynak: AA
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