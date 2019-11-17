Trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
6 saat önce
Kaza yeri Kazaya karışan araçlar Ekiplerin çalışmaları Kaza yapan araç Sinir krizi geçirenler Cesedin alınması ANTALYA - Antalya'da bir minibüsün, yol kenarında park halindeki bir kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 13 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 01:36 Kaynak: AA
Kaza yeri
Kazaya karışan araçlar
Ekiplerin çalışmaları
Kaza yapan araç
Sinir krizi geçirenler
Cesedin alınması ANTALYA - Antalya'da bir minibüsün, yol kenarında park halindeki bir kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 13 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.
Demir çite çarpan motosikletin sürücüsü öldü 4 yaşındaki Öykü'nün sağlık durumu hakkında annesinden açıklama: Kritik süreç 2 yıl devam edecek Motosiklet çarptı, otomobil üstünden geçti! Dehşete düşüren anlar kameraya böyle yansıdı Motosikletin çarptığı, üzerinden otomobil geçen kadın öldü