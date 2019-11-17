Son Dakika Haberleri: Trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika Güncel Trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

Kaza yeri Kazaya karışan araçlar Ekiplerin çalışmaları Kaza yapan araç Sinir krizi geçirenler Cesedin alınması ANTALYA - Antalya'da bir minibüsün, yol kenarında park halindeki bir kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 13 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

Kaza yeri

Kazaya karışan araçlar

Ekiplerin çalışmaları

Kaza yapan araç

Sinir krizi geçirenler

Cesedin alınması ANTALYA - Antalya'da bir minibüsün, yol kenarında park halindeki bir kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 13 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

Trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 01:36 Kaynak: AA
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