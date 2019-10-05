Son Dakika Haberleri: Trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - ZONGULDAK
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Trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - ZONGULDAK

47 dakika önce

Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasıda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasıda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Ankara-Zonguldak yolu Yeni Sanayi Sitesi karşısında, Burak Zengin'in (25) kullandığı 06 FVN 03 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, otomobilde bulunan Berkay Dökmeci'nin (17) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan otomobil sürücüsü Burak Zengin'in ise Çaycuma Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - ZONGULDAK

Zonguldak, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 04:49 Kaynak: AA
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