Trafik Kazası: 1 Ölü, 11 Yaralı
1 saat önce
Akçakale ilçesinde aynı yönde giden iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
Akçakale
ilçesinde aynı yönde giden iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
Akçakale- Şanlıurfa
kara yolunun 13'üncü kilometresinde Ali Toymak yönetimindeki 35 FM 120 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 BK 6150 plakalı otomobile çarptı.
Kazada Ali Toymak olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobillerde bulunan ve yaralanan 11 kişi ise kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:57 Kaynak: AA
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