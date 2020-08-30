Trafik kazası 1 ölü 2 yaralı - Son Dakika

Sivas'ın Gürün İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Kayseri- Malatya karayolu Sivas'ın Gürün ilçesi Mazıkıran mevkiinde meydana geldi. Kazada Kayseri'den Malatya istikametine giden Uğur Erciyes (35) yönetimindeki 38 VU 469 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak takla attı. Sürücü ve ağaçta bulunan M. Eraslan (25) ile Z. Erciyes (34) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Uğur Eraslan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS