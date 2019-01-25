Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, motosiklet ile kamyonun çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, motosiklet ile kamyonun çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.



İbrahim Akyüzoğlu'nun (56) kullandığı 20 SS 149 plakalı sepetli motosiklet, Sarıgöl-Buldan kara yolu Buldan rampası mevkisinde, S.B. idaresindeki 35 DP 908 plakalı kamyonla çarpıştı.



Kazada yaralanan sürücü Akyüzoğlu ile motosikletteki 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Motosiklet sürücüsü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

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