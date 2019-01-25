Son Dakika Haberleri: Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

3 saat önce

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, motosiklet ile kamyonun çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, motosiklet ile kamyonun çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İbrahim Akyüzoğlu'nun (56) kullandığı 20 SS 149 plakalı sepetli motosiklet, Sarıgöl-Buldan kara yolu Buldan rampası mevkisinde, S.B. idaresindeki 35 DP 908 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü Akyüzoğlu ile motosikletteki 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:49 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk Görevden Alındı Fuhuşla Suçlanan Kadın, Sevgilisinin Öldürüp 'Aşkım Ölüyor' Diye Polisi Aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dolar Kuruyla İlgili Kritik Açıklama: Bunların Hepsi Geçici İran Yaptırımların Üstesinden Gelmek ve Halkın Alım Gücünü Yükseltmek İçin Paradan 4 Sıfır Atacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 18:50:39. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]