Son Dakika Haberleri: Trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Son Dakika Güncel Trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

41 dakika önce

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobilin kaldırıma çarpıp takla atması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobilin kaldırıma çarpıp takla atması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Doğan Erdoğan yönetimindeki 01 NV 094 plakalı otomobil, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki Asri Mezarlık yakınında kaldırıma çarptıktan sonra takla attı.

Kazada, sürücü ile eşi Çilem ve oğlu Hasan Erdoğan (15) yaralandı.

Yaralılar, ambulansla özel bir hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Durumu ağır olan Hasan Erdoğan doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Yaralı anne ve babanın tedavisi ise sürüyor.

Trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Yüreğir, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 04:42 Kaynak: AA
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