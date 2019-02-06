Son Dakika Haberleri: Trafik Kazası: 1 Ölü

Trafik Kazası: 1 Ölü

35 dakika önce

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Trafik Kazası: 1 Ölü, System.String[]
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Yıldıray A. yönetimindeki 43 YD 572 plakalı hafif ticari araç, Sanayi Kavşağı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişiye çarptı.

Ağır yaralanan kişi, 112 Acil servis ekiplerince kaldırıldığı Domaniç İlçe Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:09 Kaynak: AA

Kütahya, Domaniç, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kartal'da Çöken Binanın Karşı Apartmanında Oturan Kadın, Yaşanan Faciayı Gözyaşları İçinde Anlattı Çöken Binanın Enkazında İncelmelerde Bulunan Binali Yıldırım: 30 Bin Yapı Riskli

Meteoroloji'den Dikkat Çeken Uyarı! Tüm Yurdu Etkisi Altına Alacak Kartal'da Çöken Binada Yaşayanların Yakınları Hastanelere Akın Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 22:44:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trafik Kazası: 1 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]