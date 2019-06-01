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Trafik kazası: 1 ölü

44 dakika önce

Konya'nın Ereğli ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Konya'nın Ereğli ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
İbrahim Cem Büyüktaş idaresindeki 42 FD 487 plakalı otomobil, Adana Konya karayolu Şinasi Mahallesi'nde Kemal Günseven'in kullandığı 42 ABV 772 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Kemal Günseven ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibi tarafından yaralı motosiklet sürücüsü, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Günseven, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Trafik kazası: 1 ölü
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:01 Kaynak: AA
Ereğli, Konya, Güncel
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