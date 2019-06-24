Trafik kazası: 1 ölü
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:00 Kaynak: AA
'in İslahiye
ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü.
Alınan bilgiye göre, İslahiye-Yesemek kara yolunun 12. kilometresindeki Karapolat Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 27 SG 232 plakalı otomobille Kadir Atalay'ın (56) kullandığı 27 ST 380 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Atalay, olay yerinde hayatını kaybetti.
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