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Trafik kazası: 1 ölü

36 dakika önce

Çankırı'da, motosikletin devrilmesi sonucu halk otobüsünün altında kalan çocuk yaşamını yitirdi.

Çankırı'da, motosikletin devrilmesi sonucu halk otobüsünün altında kalan çocuk yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Kamil Nabioğlu'nun kullandığı 18 AAD 931 plakalı motosiklet, Çankırı- Kastamonu kara yolu Işıklı Kavşak mevkisinde, halk otobüsü ile bir otomobilin arasından geçmek isterken devrildi.
Motosiklet sürücüsünün arkasında oturan Satılmış Nabioğlu (11), otobüsün altında kalarak yaşamını yitirdi.
Kaza nedeniyle Kastamonu-Çankırı kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı.
Otobüs sürücüsü S.K. gözaltına alındı.
Kastamonu, Çankırı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:21 Kaynak: AA
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