Trafik kazası: 1 ölü

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Enver D.'nin kullandığı 27 BSZ 47 plakalı motosiklet, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Çukuroba Caddesi'nde önce elektrik trafosuna ardından hafif ticari araca ve Çukuroba Camisi'nin duvarına çarptı.

Sürücü Enver D. olay yerinde hayatını kaybetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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