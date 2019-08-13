Trafik kazası: 1 ölü
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü. Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 02:35 Kaynak: AA
Enver D.'nin kullandığı 27 BSZ 47 plakalı motosiklet, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Çukuroba Caddesi'nde önce elektrik trafosuna ardından hafif ticari araca ve Çukuroba Camisi'nin duvarına çarptı.
Sürücü Enver D. olay yerinde hayatını kaybetti.
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