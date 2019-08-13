Son Dakika Haberleri: Trafik kazası: 1 ölü
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Trafik kazası: 1 ölü

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
Enver D.'nin kullandığı 27 BSZ 47 plakalı motosiklet, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Çukuroba Caddesi'nde önce elektrik trafosuna ardından hafif ticari araca ve Çukuroba Camisi'nin duvarına çarptı.
Sürücü Enver D. olay yerinde hayatını kaybetti.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 02:35 Kaynak: AA
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