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Trafik kazası: 1 ölü

6 saat önce

300 kara yolu Jandarma ekiplerinin kaza yerinde inceleme yapması Kaza yapan otomobil Ekiplerin yolu temizlemesi İtfaiye ekiplerinin sıkışan kapıyı açması Hayatını kaybeden kişinin cesedinin tabuta konulması ve cenaze aracına taşınması Kaza yapan otomobilin çekiciye yüklenmesiUşak'ta trafik...

D-300 kara yolu

Jandarma ekiplerinin kaza yerinde inceleme yapması

Kaza yapan otomobil

Ekiplerin yolu temizlemesi

İtfaiye ekiplerinin sıkışan kapıyı açması

Hayatını kaybeden kişinin cesedinin tabuta konulması ve cenaze aracına taşınması

Kaza yapan otomobilin çekiciye yüklenmesi

Uşak'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Mehmet Fatih Karadaş (39) yönetimindeki 34 RD 1755 plakalı otomobil, D-300 kara yolunun çınar rampası mevkisinde, aynı yönde giden Ünal Temel'in kullandığı 06 BCR 645 plakalı kargo kamyonuna arkadan çarptı.

Kazada, Karadaş ile yanında bulunan Murat Fillik otomobilde sıkıştı.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Karadaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Fillik'in ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kamyon sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Trafik kazası: 1 ölü

İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:02 Kaynak: AA
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