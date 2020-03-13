Trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

Trafik kazası: 1 ölü

7 saat önce

Kaza yapan araçtan görüntüler Emniyet güçlerinin kaza yerinde incelemeleri Açılan trafikten görüntüler Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü.

Kaza yapan araçtan görüntüler

Emniyet güçlerinin kaza yerinde incelemeleri

Açılan trafikten görüntüler Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü

Trafik kazası: 1 ölü

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:20 Kaynak: AA
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