Trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

Trafik kazası: 1 ölü
7 saat önce
Kaza yapan araçtan görüntüler Emniyet güçlerinin kaza yerinde incelemeleri Açılan trafikten görüntüler Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:20 Kaynak: AA
Kaza yapan araçtan görüntüler
Emniyet güçlerinin kaza yerinde incelemeleri
Açılan trafikten görüntüler Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü
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