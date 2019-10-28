Son Dakika Haberleri: Trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Son Dakika Güncel Trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

1 saat önce

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgi göre, Elazığ- Baskil kara yolunun 35. kilometresinde Serkan Uçar'ın kullandığı 44 FJ 606 plakalı otomobil, Kürşatlar köyünün Bölücük mezrasından ana yola çıkmaya çalışan Nihat Kürşat idaresindeki 23 ES 970 plakalı otomobile çarptı.

Kazada sürücüler Uçar ve Kürşat ile Sebahat Kürşat ve Kaan Efe Çiçek yaralandı.

Sürücü Nihat Kürşat, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Diğer yaralıların kentteki hastanelerde tedavileri sürüyor.

Trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Serkan Uçar, Baskil, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 02:23 Kaynak: AA
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