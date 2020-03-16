Trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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Trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

6 saat önce

İzmir'in Torbalı ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

İzmir- Aydın kara yolu Kuşburun Mahallesi yakınında Ö.E. idaresindeki 47 PT 152 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşısına geçti.

Kontrolden çıkan tır, karşı yönden gelen 34 BR 2631 plakalı minibüse, 35 TOZ 84 kamyonete ve İzmir-Torbalı hattında çalışan N.B'nin kullandığı 35 ABH 072 plakalı dolmuşa çarptı.

Dolmuştaki Ali Öztürk (40), kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan dolmuş sürücüsü ile aynı araçtaki 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Torbalı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:12 Kaynak: AA
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