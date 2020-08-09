Trafik kazası 1 ölü 4 yaralı - Son Dakika

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas - Malatya Karayolu Gürün ilçesi Konakpınar mevkisinde meydana geldi. Sivas'tan Malatya istikametine gitmekte olan S.D. (37) yönetimindeki 58 BZ 891 plakalı Hyundai marka otomobil bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çaptı. Çarpmanın etkisi ile takla atan araç tarlaya savruldu. Araçta bulunan Sema Kaçmaz camdan fırlayarak hayatını kaybetti. Araçta bulunan sürücü ve Z.D., Z.H. ve E.H. yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Gürün Devlet Hastanesine nakledildi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildiler. E.H'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS