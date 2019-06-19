Son Dakika Haberleri: Trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
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Trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

1 saat önce

Aydın'ın Çine ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı, System.String[]
Aydın'ın Çine ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
İbrahim Can Şevik'in (21) kullandığı 48 TR 139 plakalı otomobil, Aydın- İzmir kara yolunda Dorumlar Mahallesi yoluna girmek isteyen Nevzat Ünal (26) yönetimindeki 09 LZ 277 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kaza sonucu takla atarak sürüklenen otomobil şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücünün annesi Gülgün Şevik'in olay yerine hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan sürücü Şevik, Hasan Kırık (43), Raziye Kırık (41), Nevzat Ünal ve Serhat Kapıkıran (18), ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
"Ölüm kavşağı"
Kazayı gören ve yaralılardan Serhat Kapıkıran'ın babası olan Dorumlar Mahalle Muhtarı Halil Kapıkıran, uzun süre kendisine gelemedi.
Oğlunun hafif yaralı olduğunu öğrenince rahatlayan Kapıkıran, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu mevkide kazaların sık yaşandığını belirterek, "Nasıl olduğunu anlamadık. Bir çatırtı koptu. Otomobil çok hızlıydı, vurdu ve takla atarak gitti ama burada kazalar sürekli oluyor. Burası ölüm kavşağı, buna bir son verilsin." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 06:15 Kaynak: AA
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